Olgiate Comasco, si sono vissuti attimi di paura oggi, domenica 15 gennaio 2023, pochi minuti dopo le 13.30 all'altezza di via Boscone, lungo la bretella Olgiate-Faloppio, dove un mezzo è rimasto coinvolto in un grave incidente.

Olgiate Comasco, auto si cappotta e finisce fuori strada

Per ragioni ancora non chiare un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada cappottandosi, mentre era in marcia lungo la bretella Olgiate-Faloppio, in via Boscone. Sul posto sono immediatamente intervenuti in codice rosso, data la gravità dello schianto, i soccorritori della Croce rossa di Uggiate e i Carabinieri della Compagnia di Como. Sono stati poi allertati anche i Vigili del fuoco comaschi, che hanno aiutato nelle operazioni di estrazione del conducente dalle lamiere del mezzo, gravemente danneggiato. Per fortuna invece l'automobilista non ha riportato particolare conseguenze a seguito dell'incidente.