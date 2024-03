Olgiate Comasco è green, arrivano le colonnine elettriche

Olgiate Comasco si tinge di green con due nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Iniziati i lavori per le colonnine elettriche

Nel gennaio 2023 l'Amministrazione comunale ha sottoscritto con "Aci" un protocollo per un progetto destinato a portare la ricarica delle auto elettriche anche in città. Detto fatto. lunedì 18 marzo i lavori sono iniziati e si concluderanno, stando al cronoprogramma per la fine di aprile.

Soddisfatto il sindaco

Si dice soddisfatto il sindaco Simone Moretti: "Le colonnine elettriche saranno posiziona in via Antelami, dietro le poste, e saranno due. Sono le uniche pubbliche sul territorio olgiatese. E' stato un percorso abbastanza lungo ma, finalmente, ci siamo. Un anno fa abbiamo firmato il protocollo di intesa: noi abbiamo messo a disposizione lo spazio e loro anno messo a disposizione le colonnine. CI saranno due tipi di ricarica. Sono in posizione abbastanza centra anche se, inizialmente pensavamo di metterle in zona mercato. Purtroppo lì non arrivava la potenza necessaria".