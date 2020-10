Olgiate Comasco, peggioramento nei contagi: 76 positivi in paese e 11 in Casa Anziani, risparmiata durante la prima ondata

Rapido peggioramento della situazione contagi a Olgiate Comasco. Il sindaco Simone Moretti infatti annuncia: 88 alunni e 8 insegnanti in quarantena presso gli istituti scolastici e 76 positivi fra i residenti ma soprattutto 11 positivi alla casa di riposo Casa Anziani del paese che era stata risparmiata durante la prima ondata di questa primavera.

Olgiate Comasco, rapido peggioramento nei contagi

“Era un po’ che non facevamo comunicazioni video ma credo che il momento lo richieda – spiega in un video messaggio ai suoi cittadini Simone Moretti – Dobbiamo dare quella notizia che non avremmo mai voluto dare: il virus purtroppo è entrato anche nella nostra Casa Anziani, nonostante la cura e l’attenzione che negli scorsi mesi aveva impedito negli scorsi mesi di entrare”.

“Abbiamo 11 dei nostri nonni che sono entrati in contatti con il virus – prosegue il primo cittadino – Ci dicono che stanno bene ma dobbiamo tenere alta l’attenzione”. E aggiunge dopo aver annunciato 76 residenti in paese contagiati (che possono essere sintomatici o meno): “La situazione è preoccupante”.

Situazione delicata anche nelle scuole del territorio Comunale: sono 88 gli alunni e 8 gli insegnanti a casa in quarantena dopo essere entrati in contatto con una persona positiva al virus.

IL VIDEO MESSAGGIO DEL SINDACO