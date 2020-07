Olgiate Comasco riparte con le serate estive: buona la prima FOTO

Olgiate Comasco riparte e registra subito il tutto esaurito alla prima serata estiva.

Olgiate Comasco, buona la prima

Centocinquanta persone presenti, ieri sera, sabato 11 luglio, allo spettacolo teatrale “Over the Rainbow”. Un grande successo per l’evento ispirato al Mago di Oz. Molto soddisfatto il sindaco Simone Moretti: “Olgiatestate, la ripartenza! La prima serata del timido ritorno alla normalità ha fatto registrare il tutto esaurito dei 150 posto a sedere oltre alle persone presenti in maniera ordinata sulle gradinate. Grazie alle Luminanda per lo spettacolo “Over the Rainbow” ispirato al Mago di Oz. Grazie ai preziosi volontari delle nostre associazioni, alla polizia locale e alla Protezione civile per aver garantito distanziamenti e la riuscita della serata. Appuntamento a sabato prossimo con Oltre – Cover Band Baglioni, sempre in piazza Italia è sempre con la prenotazione obbligatoria per i posti a sedere”.