Olgiate Comasco, Sos in festa: premiati i benemeriti

Questa mattina corteo e presenza alla messa delle 9 in chiesa parrocchiale, poi benedizione di un nuovo mezzo e premiazioni.

Dopo due anni, di nuovo in festa

Sos in festa per i 43 anni di servizio sul territorio, premiando i volontari benemeriti. L’appuntamento questa mattina, domenica 12 giugno, dopo due anni di manifestazione ridimensionata a causa della pandemia. Dalla sede dell’associazione, in via Roncoroni, è partito il corteo che ha raggiunto la chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano per la messa delle 9. Sul sagrato, al termine della celebrazione, la benedizione da parte del parroco, don Flavio Crosta, di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili: un Toyota Proace, acquistato grazie alle numerose donazioni del 5x1000.

Ecco tutti i nomi dei benemeriti

Durante la festa della Sos sono stati premiati anche numerosi soci. Ecco tutti i loro nomi.

Per i quarant’anni di servizio: Rossano Pizzini.

Per i trent’anni: Fabrizio Novati, Alessandro Iavarone.

Per i vent’anni: Alessandro Angì, Fabio Iannaccone, Erika Fanfoni, Giovanni Maria Farris, Paolo Sartori, Luigi Rigiretti.

Per i dieci anni di servizio: Daniele Redaelli, Elena Maria Bottinelli, Camilla Casiraghi, Mattia Brivio, Erik Mulazzi Cappi, Fiorina Spinella, Mirella Monica Esposito, Sabrina Centrone, Silvia Andreina Bulgheroni, Ludovico Noseda.