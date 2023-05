Olgiate Cult da applausi insieme a Rocco Lettieri e alla Tenuta Montecchio

Olgiate Cult da applausi insieme a Rocco Lettieri e ai vini della Tenuta Montecchio: serata di gusto a Olgiate Comasco.

Olgiate Cult piace anche con la tradizionale serata enologica

Il bilancio del festival della cultura, organizzato dal circolo Dialogo, è certamente positivo. Anche l'ormai tradizionale serata enologica ha confermato l'appeal per il "viaggio" tra territori e vini. Nell'occasione, venerdì 26 maggio, nella sala mostre del Medioevo, grazie a Rocco Lettieri, giornalista enogastronomo e degustatore in concorsi internazionali, e a Franca Riva della Tenuta Montecchio di Colico, riflettori accesi sui vini del Consorzio Terre Lariane. Alla serata, che ha visto la partecipazione di una trentina di degustatori, presente anche Anna Valli, presidente dei sommelier del Canton Ticino. E' intervenuto il sindaco Simone Moretti, che ha illustrato il dolce tipico di Olgiate Comasco messo a disposizione dalla pasticceria Ghielmetti & Lucca: il Matoch.

Una terra da raccontare

Spazio, quindi, ai suggestivi panorami dalle vigne del territorio comasco e di quello lecchese. Lettieri ha documentato la Igt Terre Lariane, descrivendone i punti di forza e le zone di produzione. Restando all'azienda protagonista della serata, Tenuta Montecchio, la proprietaria ne ha raccontato la nascita a Colico nel 2012, immersa nel verde sulla collina del Montecchio Nord. La tenuta si affaccia sul bellissimo panorama del Lago di Como e il suggestivo parco del Pian di Spagna. I terreni si estendono su 6 ettari, ad oggi 2 sono coltivati a vigneto. I vini Tenuta Montecchio sono ottenuti da vigneti ben esposti, illuminati da una luce straordinaria ed accarezzati dalla brezza del Lago di Como, elementi che favoriscono un microclima ideale. Lettieri e Riva sono stati omaggiati dal circolo culturale Dialogo con un'opera dell'artista Silvano Bricola: "L’amazzone del Medioevo", incisione originale, ceramolle, acquaforte, acquatinta su lastra di zinco, stampata dall’autore con torchio a stella dell’800.

I vitigni e i vini

Tenuta Montecchio è una piccola azienda che ha scelto di dedicarsi a due soli vitigni per dare inizio alla sua produzione: Merlot e Chardonnay. La serata ha portato in degustazione cinque vini.

BRESSANE del Montecchio Igt Terre Lariane. Bresciana consiste in un appostamento fisso composto da un quadrilatero di alberi chiuso da reti. Al centro dell'area si localizzavano gli uccelli da richiamo. Gli uccelli di passo, attirati dai richiami, si calavano all'interno dell'area. L'uccellatore, provocava lo sbattimento di una serie di barattoli che spaventando gli uccelli li spingeva verso la rete. Questa tecnica veniva praticata anticamente dove ora dimorano i vigneti. Bresciane nel dialetto locale i bressàn, è l’origine del nome dell'etichetta. Vitigno: Chardonnay. Cantina: fermentazione in vasca inox a temperatura controllata. Affinamento in acciaio di 6 mesi.

Note sensoriali: giallo luminoso e limpido. All’olfatto emergono i sentori di frutta matura, note floreali abbinati a un'ottima freschezza. Sorso energico, vivace, dritto. Si distende con una magnifica pulizia, con una irresistibile facilità di beva. Armonico e equilibrato chiude con nuance fruttate. Caratteristiche: vino bianco giovane e fresco, eccellente come aperitivo, si abbina ad antipasti leggeri freddi e caldi, a paste leggere e secondi di carne bianche o pesce. Grado alcolico: 12,5% vol.

INGANNA Igt Terre Lariane: Inganna è il principale torrente che attraversa il territorio Colichese e sfocia ai piedi del Montecchio Nord. Un'etichetta viola vinaccia per un bianco chardonnay: inganna? Vitigno: Chardonnay. Cantina: la pressatura delle uve è seguita dalla fermentazione in acciaio del mosto illimpidito per 2-3 giorni. Affinamento in barrique di 1° e 2° passaggio. Al termine della fermentazione sulle fecce fini con periodici batonnage per 6 mesi. Note sensoriali: lucente con riflessi dorati, Chardonnay di una certa importanza e struttura, ottenute anche dall’affinamento in legno. Al naso sono evidenti le note di frutta matura, un po’ di vaniglia e burro fuso. Vivace ed elegante l’assaggio, sorretto da una straordinaria freschezza e da una bella concentrazione aromatica. Buona la persistenza. Caratteristiche: a tutto pasto si accompagna molto bene a primi di pasta e risotti. Ottimo anche su pollame e piatti a base di carne bianca. Da provare con pasta ripiena di fagiano su crema di parmigiano. Grado alcolico:12,5% vol.

ROSSO DEL FORTE Igt Terre Lariane: Il Lago di Como è famoso nel mondo per i panorami unici e per i trascorsi storici. I nostri vigneti confinano con il Forte Montecchio Nord, la fortezza della prima guerra mondiale meglio conservata in Europa. I lunghi filari di Merlot si inerpicano fino ai piedi delle sue mura, da qui nasce il nome Rosso del Forte. Vitigno: Merlot. Cantina: fermentazione a temperatura controllata. Affinamento in acciaio per 9 mesi. Affinamento in bottiglia per 6 mesi. Note sensoriali: una veste rosso rubino e brillante. All’olfatto fresco e dinamico, arriva schietto con piccoli frutti rossi croccanti e sugosi, la rosellina di rovo e qualche sbuffo di corteccia. Dinamico e immediato, seducente nel suo corpo snello, il sorso scorre con facilità con una sensazione finale salina. Caratteristiche: vino rosso giovane, si abbina a tutto pasto: antipasti di salumi, primi di terra, secondi di carne rossa e grigliate di carne. Grado alcolico: 12,5% vol.

TANA DI VOLPE Igt Terre Lariane: una favola magica nata per calmare la vivacità e addolcire il sonno infantile. La storia narra di una fantasiosa e tenera amicizia tra un bambino e una volpe fatata dalla coda argentata. Una famiglia di volpi convive da sempre nella Tenuta Montecchio e ha come fissa dimora il vigneto selezionato per il Tana di Volpe. Vitigno: Merlot. Cantina: fermentazione in acciaio a temperatura controllata. Affinamento in barrique di rovere francese per 12 mesi. Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi. Note sensoriali: Rosso rubino e intenso alla vista. Il naso si apre a toni fruttati di more e ciliegie mature, cui si aggiungono lievi note di vaniglia e sottili richiami al sottobosco. In bocca è ricco e rotondo con tannini vispi e giovani e buona acidità. Abbastanza persistente chiude su avvolgenti note fruttate e il ricordo di un bacio salato. Caratteristiche: vino rosso di corpo, si accosta a primi e secondi piatti a base di carne e selvaggina. Ottimo anche con formaggi mediamente stagionati. Grado alcolico: 13% vol.

ILARIO Igt Terre Lariane: novità assoluta, prima annata di un vino rosato che ha stupito già dal colore, con ricordi di rosati provenzali, come è stato definito da Anna Valli, presidente dei sommelier del Canton Ticino, intervenuta alla serata a Olgiate Comasco. Un vino tutto da scoprire, nato dopo le "resistenze" della produttrice per nulla affascinata dall'idea di produrre un rosato. Poi, selezionando le uve Merlot e lasciando a terra quelle destinate a non concludere il percorso sino alla vinificazione, finalmente lo stimolo a trovare una strada alternativa. E così la Tenuta Montecchio è giunta alla produzione del primo rosato della Tenuta Montecchio. Un vino... da scoprire.