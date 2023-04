Olgiate Cult piace e coinvolge il pubblico al centro congressi di Olgiate Comasco tra libri, artisti, musica, sport, economia e solidarietà-

Olgiate Cult, ottima partenza

La quarta edizione del festival della cultura sta facendo registrare ottima partecipazione alle serate organizzate dal circolo culturale Dialogo. Bene l'inaugurazione, tenuta nella serata di venerdì 14 aprile col vernissage della collettiva degli artisti olgiatesi e delle Colline comasche. Introdotta dal professor Manrico Zoli, socio di Dialogo, la mostra aggrega una ventina di artisti, che hanno colto l'opportunità di esporre i propri quadri e opere. Sala mostre del Medioevo affollata e buffet finale, tra i presenti il sindaco Simone Moretti e il vice Paola Vercellini.

Rock & Matoch in memoria di Giulio Bianchi

Sul palco del Medioevo, sabato 15 aprile, protagonista la musica con "Rock & Matoch": 7grani, Giacomo Premoli e Manuel "Manolo" Farina dei Fortune Tellers Blues. L'appuntamento è stato dedicato al compianto Giulio Bianchi, indimenticato fautore della storica rassegna "Musica in Collina". Un centinaio di persone ha partecipato alla serata musicale, applaudendo i musicisti sul palco.

Serate ben partecipate

Le varie serate stanno incontrando apprezzamento, con partecipazione sempre significativa: dopo gli anni bui della pandemia, finalmente c'è voglia di stare insieme e valorizzare le proposte di Olgiate Cult. Domenica 16 aprile, alle 21, in collaborazione col Vespa Club Olgiate Comasco, l’auditorium ha accolto Olimpio Talarico, scrittore proposto al Premio Strega da Ferruccio De Bortoli. Lunedì 17 aprile, alle 21, "Anna Maria Peduzzi - La marocchina olgiatese": Manrico Zoli e Roberto Crimeni hanno ripercorso le gesta di una tra le prime donne al volante di fama mondiale. Martedì 18 aprile, alle 21 al Medioevo, in collaborazione con la sottosezione di Olgiate Comasco del Cai, Francesco e Flaviana Berlucchi hanno presentato il diaporama "Trail - Lo spirito libero, dalla sabbia del deserto... alle nevi delle Alpi".

I prossimi appuntamenti: Polti, Ucraina e omaggio a don Lorenzo Calori

Giovedì 20 aprile, alle 21 nell’auditorium del Medioevo, "Polti e la Polti Group" con l’intervento di Francesca Polti, amministratore delegato e presidente della nota azienda, a tu per tu con la giornalista Stephanie Barone.

Venerdì 21 aprile, alle 21 in auditorium, spazio all’attualità internazionale: "Frontiere di Pace - Le missioni umanitarie in Ucraina dei volontari del nostro territorio", con testimonianze e videoreportage. Sabato 22 aprile, alle 21 in auditorium, l’omaggio a un sacerdote nel cuore degli olgiatesi: "Don Lorenzo ancora con noi", serata condotta dai giornalisti olgiatesi Vittore De Carli, Nicola Gini e Roberto Caimi. E’ prevista la partecipazione della corale parrocchiale diretta da Roberto Colombo e del Corpo musicale olgiatese diretto da Edoardo Piazzoli.

La solidarietà, la memoria di un grande alpinista, i vini lariani e il sostegno al nuovo oratorio

Domenica 23 aprile, alle 18, il festival della cultura aprirà una finestra sul connubio tra sport e solidarietà a favore di Casa di Paolo e Piera: alle 18, in auditorium, "Un euro al metro - 30.000 bracciate per volare" con Alberto Ghielmetti, Michele Bottinelli e Alessandro Lucca.

Altri appuntamenti calendarizzati per i mesi successivi: martedì 2 maggio, in sinergia col Cai olgiatese, alle 21 in auditorium, serata dedicata al compianto alpinista Mario Castiglioni: "Mario Castiglioni e il suo lungo viaggio - La sua immensa vitalità raccontata attraverso le narrazioni e le immagini dei suoi amici raccolte in un libro".

Venerdì 26 maggio, alle 21, "I vini Igt Terre Lariane", con i giornalisti Rocco Lettieri e Nicola Gini, è previsto l’assaggio di prodotti locali.

Gran finale domenica 18 giugno, alle 20.45 in chiesa parrocchiale: concerto pianistico di Fiammetta Corvi, evento a favore della realizzazione del nuovo oratorio di Olgiate.