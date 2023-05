Olgiate Cult racconta vigne e vini del Lago di Como con la tradizionale serata del festival della cultura di Olgiate Comasco dedicata all'enologia.

Olgiate Cult invita alla serata di venerdì 26 maggio

Quella di venerdì 26 maggio, con inizio alle 21 al centro congressi Medioevo, in via Lucini, sarà una serata che racconterà i vini della Igt Terre Lariane. Insieme al giornalista Nicola Gini interverrà Rocco Lettieri, enogastronomo e giudice in prestigiosi concorsi internazionali come il Concorso mondiale dei vini di Bruxelles. Ospite con i suoi vini, la produttrice Franca Riva della Tenuta Montecchio di Colico.

Vini da scoprire, panorami spettacolari

L'ingresso alla serata, come ogni appuntamento di Olgiate Cult, organizzato dal circolo culturale Dialogo, è libero. E' prevista anche la degustazione dei vini offerti dalla Tenuta Montecchio (Igt Terre Lariane): Le Bressane Chardonnay vendemmia 2022; Inganna Chardonnay Barrique vendemmia 2021; Ilario Rosato da uve Merlot vendemmia 2022 (nuova etichetta, primo anno di produzione); Rosso del forte Merlot vendemmia 2019;

Tana di volpe Merlot Barrique vendemmia 2020.

Finalità culturale e anche solidale

La serata proposta dal festival della cultura ha anche una finalità solidale. Nell’occasione, come deciso dal circolo culturale Dialogo, affiancato al riguardo dalle associazioni Vespa Club Olgiate Comasco e Cai, sarà possibile portare cibo a lunga conservazione (pasta, riso, tonno, legumi in scatola, passata di pomodoro, biscotti, latte, etc.) per le missioni umanitarie di Frontiere di Pace in Ucraina. Il gruppo di volontari, che nell'ambito di Olgiate Cult ha presentato il videoreportage delle missioni a Kharkiv e Kherson, continua infatti l'impegno a favore della popolazione ucraina oppressa dalla guerra. Quindi, chi volesse donare anche un semplice pacco di pasta potrà consegnarlo venerdì sera.