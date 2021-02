Olgiate in lutto, oggi, domenica 7 febbraio 2021, è scomparsa Santina Molteni, nota a tutti come Tina, 71 anni. Era consigliere comunale di minoranza. La lista elettorale di cui faceva parte era già stata colpita da un’altra mancanza, quella del professor Viliam De Bernardinis.

Olgiate in lutto: addio a Santina Molteni, consigliere comunale impegnata nella solidarietà

Conosciutissima ad Olgiate, un vulcano di idee e solidarietà: nell’ultimo anno si era data da fare per raccogliere fondi a favore del nuovo oratorio che la parrocchia di Olgiate vuole realizzare. In Consiglio comunale era entrata per la prima volta nel 2016, affiancando il candidato sindaco e amico Roberto Briccola. Tifosa interista, negli anni si è data da fare per varie associazioni e ha fatto parte della Fondazione Paolo Fagetti spendendosi a favore dei bimbi della Casa di Paolo e Piera. Era anche presidente del Controllo del vicinato, volontaria in parrocchia, membro attivissimo del Rotary Club del territorio olgiatese e volontaria del piedibus.

La devozione verso San Gerardo

Molto devota a San Gerardo, il santo al quale da più di 800 anni sono legatissimi i fedeli di Olgiate. Ad aprile 2020, proprio per ringraziare il Santo, aveva deciso di distribuire 2.500 panini benedetti (“Ho un debito con San Gerardo: nel 1976 superai un’operazione complicatissima”, ci aveva raccontato).

Da tempo combatteva contro un tumore. Purtroppo nelle ultime settimane le sue condizioni di salute erano peggiorate.

I messaggi di cordoglio

Il capogruppo di minoranza, Daniela Cammarata ha voluto ricordarla così. “Santi… come ti chiamavo io… Non sai il vuoto ed il dolore… Non sai quanto sta già rimbobando la mancanza del tuo sorriso, della tua positività, ottimismo, impegno, altruismo, generosità, disponibilità. Fa male. Manchi e mancherai tanto davvero… Troppo in fretta, troppo presto. Fai buon viaggio Amica”.

I coordinatori del Controllo del vicinato di Olgiate hanno voluto mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia della donna: “Tutti noi cordinatori facciamo le più sincere condoglianze ai familiari”. E poi una foto per ricordare uno dei tanti momenti passati insieme.

Ricordi condivisi via social anche da parte de L’Alveare onlus “Marzo 2019. L’Alveare insieme a tutte le associazioni di volontariato di Olgiate Comasco avevano deciso di premiare Tina Molteni per il suo impegno costante col premio Felice Albonico 2019.

Da oggi Tina non è più tra noi, ma il suo insegnamento lo porteremo sempre con noi.