Olgiate saluta Marino, colonna dell'Alveare e degli Alpini

Marino è andato avanti, come fanno gli Alpini all’epilogo del cammino terreno. Marino resta, nel cuore della sua amata famiglia e negli insegnamenti trasmessi con abbondanza. Un addio pieno d’amore, a Olgiate Comasco, simboleggiato dai palloncini bianchi e rossi, liberati in volo dalle nipoti, portando in cielo il loro messaggio: "Ciao nonno".

Addio a Marino, volontario 78enne

Marino Della Marta si è spento alle 9.25 di sabato 15 giugno, all’età di 78 anni, compiuti da poche settimane. Commerciante in pensione, nell’ultimo periodo ha combattuto contro un tumore: l’aveva superato, fatale una fibrosi polmonare. Lascia la moglie Laura Pesenti, con cui il prossimo 7 luglio avrebbe festeggiato 55 anni di matrimonio, le figlie Luisella e Lorena e le adorate nipoti. Alpino e dal 1981 colonna dell’associazione «L’Alveare», impegnato nell’organizzazione del tempo libero di persone disabili. Proprio la dedizione al sodalizio fondato dal compianto Felice Albonico si è rivelata la costante di un’esistenza improntata all’inclusività. Sempre presente: come in occasione dei pellegrinaggi di San Gerardo a Monza. Lunedì pomeriggio il funerale in chiesa parrocchiale: nella bara, Marino con lo stesso vestito indossato lo scorso ottobre per accompagnare l’urna con le spoglie mortali di San Gerardo.

"L'attenzione agli altri non è soltanto un pezzo di pane da dare"

"Marino - l’omelia di don Flavio Crosta - lo riconoscevi subito, con quella sua andatura particolare e, quando lo incrociavi, ti regalava facilmente un “ciao”. Marino non è giunto impreparato a questo momento: consapevole della fragilità della vita ha voluto che la mano del Signore lo accompagnasse in questo tratto di fatica ma carico di speranza. L’attenzione agli altri non è soltanto un pezzo di pane da dare: molto spesso è un pezzo del tuo tempo, del tuo sorriso, della tua disponibilità, del tuo amore che è richiesto. E’ quello che ha dato Marino agli altri".

