Olgiate, si ribalta con l'auto e trancia il palo della luce: ferito 19enne

Incidente questa notte, tra venerdì 25 e sabato 26 novembre, intorno all'1.15 in via Tarchini a Olgiate Comasco. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, ma la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, un 19enne si trovava alla guida di un'auto che procedeva in direzione del centro del paese quando ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato e schiantato contro un palo della luce.

Il palo è stato letteralmente tranciato dall'auto, è quindi mancata la luce in strada ma in molte case della zona sono anche bruciate le lampadine. Il giovane aveva da poco terminato di lavorare in un locale della zona e aveva accompagnato una collega a casa quando ha avuto l'incidente.

Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e un'ambulanza della Cri di Uggiate che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna. I residenti invece hanno attesa l'arrivo dei tecnici per il ripristino del servizio che al momento in cui scriviamo, non è ancora stato ripristinato.