Olgiatestate regala teatro, musica e letture sotto le stelle

Olgiatestate regala appuntamenti in serie per allietare le serate estive a Olgiate Comasco

Giovedì 6 luglio Olgiatestate invita allo spettacolo teatrale "No, non è la gelosia"

Giovedì 6 luglio, con inizio alle 21, nel cortile del Medioevo (in auditorium in caso di maltempo) lo spettacolo teatrale "No, non è la gelosia": ingresso gratuito. Si tratta della nuova produzione di Teatro in Mostra con Laura Negretti. Libero adattamento teatrale da "Dramma della gelosia" di Ettore Scola. Lui, muratore maturo e coniugato, lei, fioraia sognatrice e romantica e l’altro, giovane e focoso piazzaiolo: si trovano, si innamorano e si lasciano in un tragicomico triangolo dei sentimenti che passa dalla farsa passa al grottesco senza dimenticare le sfumature del melodrammatico. Una satira spassosissima ma anche feroce dei vizi e delle ipocrisie di una società in piena decadenza socioculturale che tanto ricorda la decadenza dell’oggi e di cui i nostri tre innamorati sono le prime vittime in questo crudele processo di evoluzione senza progresso.