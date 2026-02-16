Olimpiadi, sequestrate magliette false col logo “Milano-Cortina 2026”

Magliette delle olimpiadi contraffatte sequestrate alla Guardia di finanza.

Olimpiadi, magliette contraffatte

Le Fiamme gialle del Comando provinciale della Guardia di finanza di Como, nell’ambito del dispositivo

operativo denominato “Piano Milano-Cortina 2026”, finalizzato alla tutela della proprietà intellettuale e alla repressione della vendita di prodotti contraffatti connessi agli eventi olimpici, hanno avviato articolati

approfondimenti, anche attraverso il monitoraggio dei principali marketplace, volti a verificare l’eventuale presenza in commercio di materiali (gadget, magliette, cappelli, ecc.) contraffatti riconducibili all’evento olimpico in corso. In ragione di tali attività venivano individuate alcune vendite online di magliette recanti il logo falso “Milano-Cortina 2026” riconducibili, all’esito delle ulteriori investigazioni, ad una impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori in provincia di Como.

Il sequestro

E’ stata pertanto redatta una comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica lariana, la quale prontamente ha delegato una perquisizione presso la sede della società al fine di trovare riscontro agli elementi investigativi forniti. All’esito dell’attività ispettiva sono stati rinvenute e sottoposte a sequestro 3 felpe e 42 stampe DTF (Direct to Film) pronte per essere applicate su capi di vestiario, procedendo al deferimento all’Autorità giudiziaria del coniuge del legale rappresentante della società, per l’ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi).