"Oltre le mura", insieme per la salute mentale con "Agorà 97"

Insieme per la salute mentale: è iniziata domenica 8 ottobre la settimana per promuovere la consapevolezza e contrastare lo stigma. Nel frangente, la cooperativa "Agorà 97" ha promosso "Oltre le mura", contenitore per sensibilizzare sul tema. L’obiettivo è sottolineare l’importanza della cura della salute mentale, lavorando insieme per una società più inclusiva verso coloro che vivono una malattia psichica.

La presentazione di "Oltre le mura"

La presentazione, organizzata nella sede di "Casa 4 Venti", è stato diretto da Elena Monti, addetto stampa e social media manager. Tra le autorità, presenti il sindaco di Valmorea Lucio Tarzi e quello di Uggiate Trevano Rita Lambrughi, mentre a portare i saluti da parte della Regione è stata Federica Bernardi. Il tema è stato introdotto partendo da una riflessione portata avanti da chi opera ogni giorno nel settore. La parola è passata quindi a Patrizia Conti, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana: "Oggi la sanità mentale deve occuparsi di disturbi un tempo marginali: si tratta di patologie sui giovani integrate con altri tipi di disagio, come le dipendenze". E’ poi intervenuto Franco Bollini, medico psichiatra che segue gli ospiti di "Casa 4 Venti". "La comunità psichiatrica non è un luogo di permanenza definitivo ma deve essere vista come un momento di passaggio, dopo il quale poter rientrare in famiglia o muoversi nel territorio", ha affermato. Il presidente di "Agorà 97" Sergio Besseghini ha poi presentato il programma dell’evento che, fino a domenica 15 ottobre, animerà il centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco.

Il programma

Le iniziative saranno tre: si inizierà con una doppia mostra fotografica, aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Partendo dal bianco e nero della collezione "Donne cancellate", con gli scatti del fotografo Gin Angri sulla condizione delle donne all'ospedale San Martino di Como, si arriverà all’esposizione "Identità ritrovate", che offre uno sguardo a colori sul lavoro svolto da Rita Ghilotti e dagli altri operatori di "Casa 4 Venti". Sabato 14 ottobre, alle 21, la band 7grani proporrà una serata di musica live insieme agli ospiti di "Agorà 97". Per l’occasione, ci sarà l’apertura straordinaria della mostra fotografica. Si chiude domenica 15 con la marcia non competitiva di 8 chilometri "4 passi in Agorà", organizzata da Luca Catelli: partenza dal Medioevo e arrivo a Valmorea. Al termine dell’evento sarà possibile gustare un piatto di paella.