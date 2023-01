“Oltre lo sguardo”, la rassegna ricorda l'Olocausto

Rassegna cinematografica “Oltre lo sguardo”: l’appuntamento questa sera, venerdì 27 gennaio 2023, per celebrare la Giornata della Memoria.

Appuntamento al Centro Civico Mulini con “Oltre lo sguardo"

E’ fissato per questa sera l’appuntamento al Centro Civico Mulini con la rassegna cinematografica “Oltre lo sguardo”. Questa, presentata dal Comune di Uggiate Trevano e dal Coordinamento Comasco per la Pace, ha luogo per ricordare e celebrare le vittime dell’Olocausto, in occasione della ricorrenza internazionale. L’entrata è consentita con la tessera di "Oltre lo sguardo”, valida per tutta la rassegna cinematografica al prezzo di cinque euro.

“Operation Finale”: proiezione alle 20.45

Basato su una storia vera, la pellicola interpretata da Oscar Isaac, vincitore di un Golden Globe, e Ben Kingsley, vincitore di un premio Academy Award, sarà proiettata alle 20.45. Di genere storico, drammatico e biografico, il film statunitense del 2018 diretto da Chris Weitz affronta la tematiche del genocidio e gli avvenimenti storici successivi. Da cornice alla proiezione, una breve presentazione del vicesindaco Veronica Camagni e del primo cittadino Rita Lambrughi. Al termine della visione, un momento di riflessioni condivise con il pubblico.