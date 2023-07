Da Oltrona ad Appiano per conferire i rifiuti

Piattaforma ecologica di Oltrona fuori dal limbo, c’è una data per il trasloco ad Appiano Gentile.

Oltrona, novità in vista dal primo agosto

Ormai la decisione di usufruire del servizio offerto dal paese confinante era certo, vista anche la firma della relativa convenzione: all’appello mancava solamente la tempistica. Dal primo agosto cesserà il servizio quindicinale con ecomobile nel centro di raccolta di via Caduti oltronesi per la raccolta di Rae, batterie auto e moto, toner, lampade al neon, vernici e bombolette spray e olii da cucina esausti. Contemporaneamente, però, entrerà in funzione la convenzione stipulata tra le due Amministrazioni: il conferimento potrà essere effettuato ad Appiano Gentile, nel centro di raccolta via Colombo, secondo gli orari e con le modalità stabilite dal Comune stesso (martedì, venerdì e domenica compresi). "ll centro oltronese continuerà a funzionare nelle modalità attuali fino al completamento dei lavori di adeguamento di quello appianese, dopodiché non sarà più operativo. Le attività produttive avranno in aggiunta la possibilità, il martedì e il venerdì, di avvalersi del centro di Appiano negli orari di apertura e con le modalità da regolamento", specifica il sindaco Aurelio Meletto.