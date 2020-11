Omaggio ai caduti, prima uscita del sindaco dopo la quarantena

Per non dimenticare i valori.

Cerimonia questa mattina

A Ponte Lambro omaggio alle Forze armate, ai caduti di tutte le guerre e agli Alpini andati avanti. Un modo per ricordare che anche e soprattutto nelle difficoltà i valori non vanno mai dimenticati. L’omaggio delle Penne nere di Ponte Lambro è stato seguito anche dal sindaco, Ettore Pelucchi, alla sua prima uscita ufficiale dopo la fine della quarantena per l’esito negativo al tampone.