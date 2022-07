Omicidio a Malnate: una donna di 74 anni uccisa a coltellate.

Sotto shock questa mattina, sabato 23 luglio 2022, la piccola comunità di Malnate, in provincia di Varese, ma confinante con l'Olgiatese. Nella serata di ieri infatti una donna di 74 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a coltellate. A rinvenire il corpo senza vita è stato il figlio che intorno alle 20 si era recato nell'abitazione di via Sanvito per una visita all'anziana madre. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Varese.

