Omicidio di Senago, parla l'ex amante: "Mi disse che Giulia aspettava un figlio da un altro uomo"

Udienza in tribunale a Milano, oggi, 7 marzo, per il processo a Alessandro Impagnatiello reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano a Senago. Davanti al giudice l'ex amante dell'imputato: "Alessandro mi disse che Giulia era rimasta incinta di un altro uomo".

Processo Impagnatiello, parla l'ex amante dell'imputato

Prosegue il processo a Alessandro Impagnatiello che uccise la compagna Giulia Tramontano a coltellate, uccidendo anche il piccolo Thiago che la ragazza portava in grembo. A parlare come teste oggi era presente l'ex amante dell'imputato, nascosta da un paravento bianco in modo che non potesse essere vista dai presenti e lontana dallo sguardo di Impagnatiello.

La ragazza italo inglese, era cameriera al bar Armani, dove lavorava lo stesso Impagnatiello: i due hanno avuto una relazione da giugno 2022 a maggio 2023. La ragazza era rimasta incinta durante la loro relazione e a gennaio 2023 aveva deciso di abortire.

"Giulia incinta dopo un rapporto occasionale"

"Quando ho scoperto (ad aprile 2023) che Giulia era incinta, Alessandro mi ha detto che Giulia era rimasta incinta in seguito ad una serata a Napoli con una persona che aveva incontrato", ha affermato la teste.

Pochi giorni prima dell'efferato omicidio, il 20 maggio, Impagnatiello aveva registrato un video insieme all'amante in cui le prometteva che a settembre si sarebbero fidanzati ufficialmente, quando la ragazza sarebbe tornata dopo un viaggio di tre mesi:

"Oggi, 20 maggio tra mille persone io scelgo te. Spero che a settembre io possa dirmi ufficialmente fidanzato con te".

La decisione dell'amante di parlare con Giulia

Durante la testimonianza l'ex amante ha spiegato come ad un certo punto, forse preoccupata dai discorsi dell'imputato, ha deciso di dire tutto a Giulia e l'ha contattata trovando il suo numero su un tablet:

"Ho deciso di dire a Giulia quello che meritava di sapere, basta con le bugie - ha affermato la teste - Ho deciso che doveva sapere. Qualche giorno prima del 27 maggio avevo parlato con lui, nonostante tutto continuava a negare tutto. Di questi dubbi ho parlato con i colleghi, loro mi hanno detto di non dirgli quello che sapevo e di dirgli che non voglio più stare con lui. Un giorno gli ho detto così, era finita. Lui ha iniziato a agitarsi, gliel’ho comunicato al lavoro una sera, il 24 o 25 maggio".

L'ex amante ha detto anche che sapeva che Giulia era incinta:

"In quel momento gli ho detto che sapevo e di non negare tutto. Ha detto ancora che non era il padre, che non stanno insieme e che voleva stare con me. Ha negato sempre. Abbiamo litigato e lui mi ha detto di chiamare Giulia. Ho accetto la provocazione. L’ho chiamata e le ho spiegato chi ero e la situazione, che ero stata incinta. Mi ha ringraziato e proposto di vederci. Lei mi ha detto di non dirgli nulla, ma lui l’ha scoperto che avevo parlato con lei. Mentre Giulia stava arrivando, lui è andato via".

L'incontro fra le due donne

"L’incontro con lei è avvenuto davanti al bar Armani (dove lavoravano) - ha affermato la teste - Noi ci siamo confermate i dubbi che avevamo entrambe. Le ho raccontato tutta la storia da quando l’ho conosciuto a quel giorno. Non era shockata. Le ho confermato i dubbi. Era sconvolta, turbata e ho detto a lei che se aveva bisogno e non voleva dormire da lui poteva stare con me. Mi ha ringraziato".

La donna ha anche parlato di quando Impagnatiello gli disse che il figlio non era suo, ma conseguenza di un rapporto occasionale:

"Volevo sapere se il figlio era suo. Siamo rimaste incinte più o meno gli stessi giorni. Abortire è stata la scelta più difficile della vita, mi ha segnata a vita. Lui mi ha giurato che non era il padre di tuo figlio. E Giulia mi disse che le ha fatto sciogliere i mobili del bambino da sola. Incinta di 8 mesi perché doveva andare ad una grigliata”.

L'ex amante ha anche raccontato che aveva detto a Giulia "ti prego, salvati appena puoi, proteggi te e tuo figlio".