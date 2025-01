Omicidio Millefanti, De Bonis condannato a 16 anni

Omicidio Millenfati: condanna a 16 anni a Luca De Bonis.

Omicidio Millefanti, la condanna

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 gennaio, il giudice Walter Lietti, ha accolto le richieste del Pm Antonio Nalesso. Tramite il rito abbreviato, infatti, con una riduzione del terzo della pena, De Bonis, 34 anni, è stato condannato a 16 anni di carcere. Ieri si è tenuta la seconda delle udienze relative all'accoltellamento avvenuto il 22 gennaio del 2024 a Oltrona di San Mamette, nella casa dove viveva Manuel Millefanti. La difesa, in mano all'avvocato Fabrizio Natalizi, aveva provato a chiedere il rito abbreviato subordinato a una perizia farmacologica su presunte reazioni su un uso di un farmaco prescritto a De Bonis se mischiato all'alcol. Richiesta respinta in favore di un rito abbreviato semplice.

Una nottata in compagnia, poi la lite e la coltellata

Millefanti e il suo assassino hanno trascorso la serata e parte della nottata nella casa della vittima, in via Marconi, a Oltrona di San Mamette. Nell'abitazione sono state trovate numerose bottiglie di alcolici. Secondo la ricostruzione dei fatti i due, ubriachi, avrebbero litigato. L’alterco si sarebbe poi trasformato in omicidio quando l'appianese ha accoltellato al petto l'oltronese, 43 anni.

La testimonianza della madre della vittima

A chiamare i soccorsi era stata la madre della vittima. "Mio figlio mi ha telefonato alle 4.30, mi ha detto così: "Mamma mi hanno accoltellato". Poi l'ho trovato per terra in casa, nella sala. Ho chiamato i soccorsi, hanno tentato di tutto per rianimarlo ma stava già morendo".