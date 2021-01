Ondata di furti a Lipomo, interviene il sindaco: “Impegno quotidiano delle Forze dell’ordine”. Nei giorni scorsi il primo cittadino Alessio Cantaluppi ha diramato il secondo comunicato ai cittadini sull’ondata di furti che vede nel mirino le abitazioni del paese.

Queste la parole del primo cittadino lipomese Alessio Cantaluppi: “Prosegue il coordinamento con le Forze dell’ordine. Carabinieri e Polizia di Stato hanno piena consapevolezza dei preoccupanti furti che stanno avvenendo in questo periodo. Le pattuglie di Carabinieri e Polizia sono quotidianamente presenti sul nostro territorio, oggi prolungheranno il servizio di sorveglianza fino a notte fonda.

Si raccomanda ancora una volta massima attenzione e di segnalare qualunque evento sospetto alle Forze dell’ordine.

Si consiglia inoltre di fare molta attenzione a ciò che viene pubblicato sulla rete e sui social network: il rischio è di fornire informazioni che potrebbero facilitare gli atti criminosi. Non possiamo permetterci in alcun modo di fornire inconsapevolmente aiuti ai malviventi. Comprendo la forte preoccupazione che è anche mia, ma dobbiamo trovare la forza di mantenere il sangue freddo e la mente lucida”.

Già nei giorni scorsi il sindaco era intervenuto sull’ondata criminosa che sta flagellando Lipomo in questi giorni. “È importante che ciascuno faccia attenzione e ponga in atto tutto il possibile per prevenire (luci esterne ed interne accese, sistemi di allarme attivati…). L’amministrazione è in quotidiano contatto con le forze dell’ordine e la raccomandazione è quella di segnalare ogni episodio sospetto alle autorità competenti: polizia e carabinieri. In particolare i carabinieri di Albate (competenti per territorio), che ringrazio per la loro disponibilità, potenzieranno i controlli sul territorio con servizi di pattuglia specifici sul nostro comune nella fascia oraria del tardo pomeriggio e della sera. Garantiranno così presenza quotidiana e per quanto possibile costante”, erano state le parole di Cantaluppi.