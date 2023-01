Onore al lavoro e alla storia: "Il Tessitore" si presenta

Onore al lavoro e alla storia locale: il nuovo "Il Tessitore" guarda al passato per immaginare il futuro.

Svelato "Il Tessitore": nuovo numero pronto

Tutto pronto per la presentazione del consueto annuario della Pro loco giunto, ormai, al quinti anno di vita. L’edizione corrente ha per tema portante il lavoro, nel ricordo delle ditte "Stucchi" e "Tettamanti" e dei loro fondatori. Una ricerca nata in collaborazione coi figli di Franco Tettamanti, di cui nel 2022 è ricorso il decennale della scomparsa. Grazie al loro contributo, anche economico, accanto a quello del Comune e di altri sponsor privati, si è resa possibile l’iniziativa. All’interno anche molte altre notizie e le cronache del 2022. "Il Tessitore" verrà presentato sabato 14 gennaio, alle 17, nel centro culturale Spazio Volta 3.