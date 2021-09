Open day vaccinazione anti Covid-19: oggi accesso libero in via Napoleona fino alle 18 per le donne in gravidanza, che stanno allattando o che stanno programmando una gravidanza

Porte aperte all'Hub di Como.

Anche oggi campagna vaccinale

Oggi, domenica 19 settembre, fino alle 18, le donne in gravidanza o che stanno allattando, o quelle che stanno programmando una gravidanza, potranno accedere alla vaccinazione, senza prenotazione, all'Hub di Como, in via Napoleona (il Centro vaccinale è nell'ex Padiglione Negretti, a destra del Cup). Sarà loro dedicata un'area specifica con la presenza degli specialisti del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Sant'Anna, pronti a fornire tutte le informazioni necessarie.

Ieri in 173 all'unità mobile in largo Spallino

Sono state 173 le persone vaccinate ieri, sabato 18 settembre, a Como che ha ospitato l'Unità mobile vaccinale (UMVax) di Areu l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Como, la sanità militare, coordinata dal Centro ospedaliero militare di Milano, la Protezione civile, Croce Rossa, Croce Azzurra e con il coinvolgimento di Asst Lariana e Ats Insubria. L'Unità Mobile Vaccinale è stata posizionata davanti allo Spazio culturale Antonio Ratti (ex chiesa di San Francesco) in largo Spallino, dove è rimasta dalle 9 alle 16.