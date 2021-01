Open day virtuali alla scuola San Vincenzo

E’ tutto pronto per i prossimi open day live della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto San Vincenzo di Erba.

Open day virtuali, ecco come partecipare

Per partecipare è possibile prenotarsi compilando il modulo alla pagina https://forms.gle/Z4cLHKXrhroWv9ti7.

Le date degli incontri Live su Google Meet saranno: martedì 12 gennaio alle 20.30 per la scuola primaria; lunedì 11 gennaio alle 20.30 per la scuola secondaria di primo grado.

Dall’istituto informano che è possibile visitare il sito alla pagina https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/open-day-tutto-lanno/ per un tour virtuale dentro la scuola.