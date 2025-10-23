Operaio 26enne precipita per 40 metri trascinato da un macchinario: operato, è stabile

Precipita per 40 metri trascinato dal macchinario che stava utilizzando per lavoro a Blevio: un operaio di 26 anni di Asso, Ibraim Nazer Elgendy, è stato ricoverato in gravissime condizioni e operato d’urgenza all’ospedale “Circolo” di Varese.

Gravissimo incidente

L’uomo, di nazionalità egiziana e dipendente di un’impresa di Valbrona, si trovava nel paese lariano martoriato dall’ondata di maltempo per effettuare alcuni interventi di messa in sicurezza della strada nella frazione di Sopravilla.

Martedì pomeriggio stava utilizzando un macchinario, quando improvvisamente questo si sarebbe ribaltato e lo ha trascinato per una quarantina di metri a valle. Immediatamente è scatta la chiamata al numero unico per le emergenze (112), facendo intervenire tempestivamente l’elisoccorso di Como di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che ha sbarcato l’équipe sanitaria non senza difficoltà, considerata la zona impervia in cui l’uomo era caduto.

Recuperato e operato d’urgenza

Nel frattempo tre tecnici del Cnsas – Soccorso Alpino e speleologico del Triangolo Lariano, sono giunti sul posto con mezzi fuoristrada; sono quindi saliti a piedi, insieme ai Vigili del fuoco di Como, per supportare nelle operazioni di recupero del 26enne. L’egiziano si trovava in condizioni gravissime, infatti i soccorsi sono stati attivati con il codice rosso che è quello di massima gravità.

L’uomo è stato quindi elitrasportato all’ospedale “Circolo” di Varese dove è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni sarebbero stabili ma resta sedato e in prognosi riservata. Su quanto accaduto stanno indagando gli uomini dell’Ats insieme ai Carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari dalla Stazione di Pognana Lario, che in questi giorni stanno cercando di ricostruire esattamente cos’è accaduto all’operaio.