Operaio cade da un ponteggio, arriva l'elisoccorso. E' successo questa mattina, mercoledì 1 settembre, intorno alle 9, in via Pio XI a Mariano Comense. Sul posto, per soccorrere un uomo di 54 anni, si sono precipitati un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano, un'automedica e l'elisoccorso da Como.

Operaio cade da un ponteggio: arriva l'elisoccorso

L'allarme è stato lanciato dai colleghi intorno alle 8.45 di oggi, mercoledì 1 settembre. L'operaio stava lavorando sul ponteggio allestito in un'abitazione in via Pio XI a Mariano, quando a un certo punto è caduto. Subito sul posto, in codice rosso, sono arrivati un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano, un'automedica e l'elisoccorso da Como.

Le operazione di soccorso non sono state semplici: sono durate circa un'ora e hanno richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Como per immobilizzare l'uomo, caduto proprio sotto al ponteggio, e trasportarlo sull'ambulanza. Da qui poi il breve viaggio fino al vicino grande prato di viale Lombardia, dove era atterrato l'elisoccorso. Il 54enne è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese: le sue condizioni sono gravi, ma non sembra in pericolo di vita.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia locale di Mariano Comense per tutti i rilievi del caso: toccherà a loro stabilire l'esatta dinamica della caduta e dell'incidente.