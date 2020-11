Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre 2020, a Bulgarograsso.

Operaio cade da tre metri: attimi di paura a Bulgarograsso

L’episodio è avvenuto dopo le 17. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un operaio che stava lavorando in un’abitazione in via Fabio Filzi, sarebbe caduto da circa tre metri di altezza. Sul posto si sono precipitati la Sos di Appiano, un’automedica e i Carabinieri di Lurate Caccivio per accertare l’accaduto.

Nonostante la grande paura, l’operaio, classe 1961, residente a Veniano, non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.