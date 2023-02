Operaio cade da una scala a Cadorago: trasportato in elicottero in ospedale.

Operaio cade da una scala a Cadorago: trasportato in elicottero in ospedale

Paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 febbraio, attorno alle 15.30. A Caslino al Piano, in via Vecelio, all'interno della ditta di serramenti Corbetta, un operaio di 57 anni addetto al magazzino è precipitato da una scala battendo la testa a terra e perdendo i sensi. Alla base della caduta c'è stato probabilmente un malore.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco e l'elisoccorso. All'arrivo dei sanitari l'operaio ha ripreso conoscenza, ma è stato comunque trasportato in codice giallo in eliambulanza presso ospedale di Circolo di Varese per ulteriori accertamenti.