Operaio cade dal tetto: è in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata il 43enne operaio vittima di un incidente sul lavoro a Olgiate Comasco lunedì 12 agosto

La caduta dal tetto

L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 13.45 di lunedì 12 agosto. Un operaio di 43 anni di origini marocchine si trovava sul tetto di una azienda di via Grandi quando, per cause ancora in fase di accertamento (potrebbe anche essere stato colpito da un malore), è caduto, precipitando a terra da un'altezza di una decina di metri.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, otre ai tecnici dell'Ats Insubria e ai Carabinieri della Compagnia di Como, sono arrivate un'ambulanza e due automediche. Le condizioni del 43enne sono apparse subito gravi: dopo le prime cure direttamente sul posto, è stato caricato d'urgenza sull'ambulanza e portato dall'ospedale Sant'Anna dove è ricoverato in prognosi riservata.

Il grido d'allarme