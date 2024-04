Operaio morto sul lavoro: indagate sette persone e una società

La tragica morte avvenne il 4 ottobre 2022, a Colverde, quando un operaio di 40 anni di origini albanesi (residente a Lurate Caccivio) perse la vita sul lavoro. Il pubblico ministero di Como Antonio Nalesso ha chiuso le indagini. Sul registro degli indagati iscritte sette persone e una società edile.

La tragedia nel cantiere

Era stato travolto da un "muro" di terra nel pomeriggio del 4 ottobre 2022, a Colverde, un operaio di 40 anni di origini albanesi, dipendente della Comedil Mangino. La tragedia in un cantiere edile in via Leopardi. L'operaio si trovava all'interno di uno scavo, quando il terreno circostante gli è franato addosso ricoprendolo interamente. Immediata la reazione dei colleghi che, oltre a chiamare i soccorsi, avevano cominciato a scavare per liberarlo. Sul posto si erano precipitate due squadre di Vigili del fuoco da Appiano Gentile e Como, l'auto medica e un'ambulanza della Cri di Cernobbio: purtroppo, per l'uomo non c'era stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente, anche i Carabinieri della Compagnia di Como.

Chiusura delle indagini

A distanza di circa due anni dalla tragica morte del 40enne albanese, il pubblico ministero di Como Antonio Nalesso ha chiuso le indagini. Sul registro degli indagati risultano iscritte sette persone e una società edile. La linea dell'accusa fa riferimento ad anomalie rilevate in termini di sicurezza all’interno del cantiere. A questo punto, le parti indagate potranno fornire al pm le rispettive controdeduzioni.