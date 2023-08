Operaio precipita dal tetto: in ospedale in elisoccorso

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 4 agosto, a Cesana Brianza dove un operaio, impegnato in un cantiere alla scuola primaria del paese, è caduto dal tetto finendo su una soletta sottostante

Infortunio sul lavoro, operaio precipita dal tetto

L'allarme è scattato questa mattina, poco prima delle 11.30, dalla scuola primaria di via Ragazzi del '99. Un uomo di 53 anni si trovava sul tetto dell'edificio quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto. Per sua "fortuna" è precipitato non al suolo, ma su una soletta sottostante e così la caduta è stata di "soli" tre metri.

L'allarme è comunque scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Compagnia di Lecco, i Vigili del Fuoco di Lecco e gli uomini dell'Ats Brianza (da prassi nei casi di infortunio sul lavoro), oltre a due ambulanze e all'elisoccorso.

Il ferito

Le condizioni dell'uomo sono parse subito serie. Dopo avergli prestato le prime cure direttamente sul posto e aver cercato di stabilizzarne i parametri, il 53enne è stato caricato sull'elisoccorso e portato, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo ha riportato un trauma alla schiena, al bacino e a un arto inferiore.