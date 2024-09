E' stata sottoposta a diversi interventi la donna, di Vertemate con Minoprio, aggredita lo scorso venerdì 20 settembre 2024 da sei cani.

Operata la donna aggredita da cinque cani a Vertemate

Tutto si è verificato intorno alle 17.30, mentre la vittima, 58 anni, stava uscendo dalla sua abitazione, situata all'interno di una corte. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, cinque cani corso, lasciati liberi, l'hanno aggredita procurandole delle ferite al volto e al torace. La donna è poi stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata sottoposta a interventi per le lesioni subite al volto, torace e arti inferiori. Non è in pericolo di vita, ma nei prossimi giorni dovrà subire ulteriori interventi. Le indagini dell'episodio sono seguite dai Carabinieri di Cantù.