Sono settimane molto complicate anche per i tanti operatori sociosanitari, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus e al fianco dei tanti anziani ricoverati nelle Rsa. Tra loro c’è anche l’olgiatese Luca Battaglia, 35 anni, che il covid l’ha avuto.

Operatore sociosanitario guarisce dal coronavirus e torna ad aiutare i colleghi

“E’ stata dura – ha raccontato sulle pagine del Giornale di Olgiate – Il contagio mi è arrivato addosso come una montagna, in un momento in cui c’è stato un vero e proprio boom di casi”. Subito dopo la conferma della sua guarigione Luca è tornato nella Rsa dove lavora, in provincia di Varese, per aiutare i suoi colleghi nella lotta contro il covid.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da venerdì 1 maggio 2020 in edicola

