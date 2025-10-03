Operazione antidroga: arrestato un 31enne

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Albate, unitamente alla Sezione Operativa della Compagnia di Como e i Carabinieri cinofili del Nucleo di Casatenovo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Tavernerio.

Il sequestro e l’arresto

A seguito dei controlli effettuati, i militari hanno sequestrando un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, sono state sequestrate 244 pasticche di MDMA (comunemente nota come ecstasy) e 33 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Nel corso dell’intervento i militari hanno arrestato un cittadino italiano di 31 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto presso il carcere “Bassone” di Como.