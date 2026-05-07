L'uomo, di origini marocchine, si trovava in un parcheggio a bordo di un'automobile a noleggio non riconsegnata. In totale con sé aveva 20 grammi di coca e 12 di hashish

Era fermo in un parcheggio a Merone, a bordo di un’automobile a noleggio non riconsegnata e dunque già oggetto di denuncia per appropriazione indebita, e con se aveva un totale di 30 involucri di cocaina per un peso complessivo di 20 grammi, oltre a 12 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per lo spaccio.

Operazione antidroga delle Fiamme Gialle, arrestato pusher con 30 dosi di cocaina

Purtroppo per lui però, è stato individuato dai finanzieri del Comando Provinciale di Como che lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è partito nella notte scorsa, quando le Fiamme Gialle della Compagnia di Erba hanno notato un’autovettura ferma in un parcheggio di Merone, dove all’interno alcune persone si comportavano con atteggiamenti sospetti. Uno di questi, quello seduto sul lato del passeggero, ha assunto un comportamento ostile e poco collaborativo ed è stato immediatamente bloccato dai finanzieri.

Durante i controlli dei militari, è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e risultava intestato ad una compagnia di noleggio. Inoltre era già oggetto di denuncia per appropriazione indebita. Nella perquisizione i finanzieri hanno inoltre trovato all’interno dell’abitacolo del mezzo, 30 involucri di cocaina per un peso complessivo pari a 20 grammi0, nonché ulteriori 12 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per lo spaccio.

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Atteso il processo per direttissima

L’uomo controllato, di origini marocchine, è stato dunque arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e nella mattinata odierna è previsto il processo per direttissima. La droga è stata invece sequestrata dai militari, insieme a due smartphone in possesso dell’uomo.

Durante la notte, sempre sul territorio dell’erbese, i finanzieri hanno individuato altri due uomini in possesso di 25 grammi di hashish. Per loro è scattata la segnalazione amministrativa per uso personale di stupefacenti.