Operazione contro lo spaccio, Nicola Molteni (sottosegretario all’Interno): “Grazie alle Forze dell’ordine”

“Voglio esprimere un sentimento di profonda gratitudine verso le Forze dell’Ordine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia della Polizia di Stato che hanno condotto un’operazione antidroga nei boschi del Comasco”. A parlare è Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno sull’operazione di contrasto allo spaccio di stupefacenti avvenuta nei Comuni di Inverigo, Monguzzo e Lambrugo.

“Rivolgo un sentito ringraziamento alla Prefettura, alla Questura e alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, che con il loro instancabile impegno contro ogni forma di illegalità hanno conseguito un importante risultato per l’intera comunità locale. Nel corso dell’operazione infatti sono stati 48 i veicoli controllati, 59 le persone identificate di cui 2 con precedenti di polizia. Un riconoscimento va anche agli enti locali e ai sindaci che con le polizie locali rappresentano il primo baluardo contro i fenomeni di spaccio. Il contrasto al commercio di droga e ai pusher, che sono venditori di morte, rimane una priorità per riappropriarsi di pezzi del territorio. La presenza dello Stato per riaffermare la legalità è fondamentale per una migliore convivenza tra i cittadini. Come uomo delle Istituzioni – spiega il sottosegretario – voglio sottolineare che il progressivo degrado sociale, che riguarda porzioni sempre più importanti della comunità, è un fenomeno che va sempre e instancabilmente combattuto”.