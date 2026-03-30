L'uomo è stato portato alla casa circondariale "Bassone" di Como

Operazione nei boschi nella serata di ieri, domenica 29 marzo 2026. In manette è finito un uomo di 27 anni.

Operazione nei boschi: arrestato un ladro 27enne

I Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno condotto un’operazione straordinaria nel Comune di Casnate con Bernate, avvalendosi della collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. E’ stato arrestato un 27enne italiano, residente in area rurale di Casnate con Bernate, solito recarsi in area boschiva di quel territorio per l’acquisto di sostanze stupefacenti, come emerso da mirati accertamenti investigativi. Al medesimo i militari hanno notificato un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale Ordinario di Milano, per l’espiazione di 2 anni di reclusione, nonché il pagamento di una multa di 1.200 euro, per furto continuato in concorso, commesso in Milano nel marzo del 2024. L’uomo è stato portato alla casa circondariale “Bassone” di Como, come disposto dall’A.G.