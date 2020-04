Operazione Salva Asilo: mascherine in vendita per supportare la materna

Operazione Salva Asilo: in vendita mascherine no Dpi per supportare la scuola materna.

La scuola d’infanzia Garibaldi di Cermenate e l’associazione Fuori Controllo hanno lanciato la prima fase del piano per risollevare l’istituto. Per farlo, maestre e alcune mamme hanno procurato la stoffa e l’hanno tagliata; le sarte dei “Fuori Controllo” hanno confezionato le mascherine finite. Un’operazione che ha decisamente avuto successo. “Abbiamo completato l’acquisizione degli ordini – scrivono dal sodalizio – . Siete tantissimi! Ora portate un attimo di pazienza, le nostre macchine da cucire stanno macinando filo e mascherine per farvele arrivare prima possibile”.