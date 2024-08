Operazione tennis pulito, il Comune avvia i lavori

Operazione tennis pulito avviata dal Comune di Olgiate Comasco.

Centro tennis liberato dalle erbacce

Sono iniziate ieri mattina, mercoledì 7 agosto, le operazioni di pulizie al centro tennistico comunale di via Malvisino. La struttura - due campi in terra rossa e uno coperto e con superficie sintetica, più la club house) è inattiva ormai da mesi, in attesa dell'udienza in tribunale (febbraio 2025) che metterà di fronte il Comune e il gestore, al quale Palazzo Volta contesta inadempienze rispetto alla convenzione.

Pulizia sommaria

Il primo intervento riguarda una pulizia sommaria. "Una prima grossa pulizia adesso, una seconda a settembre per poi fare un open day del centro aperto a tutti gli interessati, anche tanti olgiatesi, per iniziare a pensare a proposte di gestione per rilanciarlo", le parole del sindaco Simone Moretti. "Grazie agli uffici del Comune di Olgiate Comasco sul pezzo anche ad agosto: gli interventi si pianificano, si programmano e si eseguono. I tempi del pubblico sono più lunghi ma alla fine arriviamo".

L'ex assessore: "Il tennis in quel contesto non funzionerà mai"

A prendere la parola, in seguito all'operazione tennis pulito, è però anche Luigi Pina, già assessore con delega anche allo Sport. Che al riguardo del centro tennistico al Malvisino ha le idee chiare: "In quel contesto, tra le case, il tennis non funzionerà mai. Se non ci si è riusciti negli ultimi vent'anni, perché dovrebbe funzionare adesso? Quel centro va riconvertito. Piuttosto, il tennis andrebbe spostato in Pineta. Tra l'altro in Comune c'è un progetto che risale all'Amministrazione Bovi: prevedeva proprio lo spostamento dei campi da tennis in Pineta".