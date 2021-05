Cambiano gli orari di apertura e chiusura dei parchi pubblici di Erba. A decidere i nuovi orari è stata la Giunta comunale, in vista del periodo estivo.

Orario estivo per i parchi pubblici di Erba: aperture fino alle 22

Da oggi, sabato 15 maggio, scatterà per i parchi pubblici l’orario estivo, ovvero con apertura dalle 7.30 alle 22, concedendo ben tre ore in più ai frequentatori delle aree verdi (l’orario invernale prevede infatti l’apertura al pubblico dalle 7.30 alle 19). Ricordiamo che nel territorio comunale di Erba sono presenti diverse aree verdi e parchi gioco, quali: parco Majnoni (cancello automatizzato), via Pellegrini (Bindella, cancello automatizzato), via Foscolo (con recinzione esterna), via Cantù (con recinzione esterna), via Bellini (con recinzione esterna), via Campolasso (con recinzione esterna), via Como (senza recinzione), via Donizetti (senza recinzione), via San Maurizio (senza recinzione), via Colombo (senza recinzione).