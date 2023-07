In occasione dei campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti a Rimini il 6 e 7 luglio, la scuola di ballo Oro Dance ha collezionato un bel "bottino" di medaglie conquistate dagli allievi schierati in campo.

Oro Dance fa incetta di medaglie ai campionati italiani di Rimini

La coppia di classe B1 formata dall'albesino Gianfranco Arrigoni e dalla comasca Rosaria Arienti ha vinto due medaglie d'oro nel ballo da sala (Valzer lento, Tango e Fox Trot) e nel liscio unificato (Mazurca, Valzer viennese e Polca) e un ARGENTO nella combinata nazionale.

Mattia Pontiggia, 15 anni, di Caslino d'Erba e Angelica Stefanoni, 13 anni, di Garbagnate Monastero, si sono riconfermati campioni italiani nelle specialità di liscio, ballo da sala e combinata nazionale e, dopo aver brillantemente disputato semi-finale e finale, hanno conquistato la medaglia di bronzo nelle danze standard (Waltz, Tango Viennese waltz e Quick Step).

La medaglia d'oro è arrivata anche per la coppia di coniugi di Anzano: Marzio Caldera e da Patrizia Proserpio, primi nella combinata nazionale e secondi nel liscio e nel ballo da sala. Altre tre medaglie d'argento sono andate anche alla coppia di classe C formata da Francesco Purita di Villa Guardia e da Graziella Pagani di Ponte Lambro, che si sono aggiudicati così il titolo di vice-campioni italiani della loro categoria nel liscio, nel ballo da sala e nella combinata nazionale.

Ottima prestazione anche per i coniugi di Eupilio Ettore Invernizzi e Simona Porro che, dopo aver brillantemente superato una non facile eliminatoria, hanno raggiunto un onorevole piazzamento in quattordicesima posizione.

Gli insegnanti di Albese con Cassano, Marco Nava e Luisa Lanfranconi, si sono detti soddisfatti.

"Sono risultati notevoli, considerando anche che per alcuni di essi il percorso della stagione sportiva è stato particolarmente difficile a causa di infortuni. L'impegno, la dedizione e la determinazione hanno consentito di realizzare quelli che, alcuni mesi fa, erano solamente dei sogni".