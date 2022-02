Orsenigo, incidente in via Don Paolo Berra: moto in fiamme

soccorsi

Incidente in via Don Berra: moto in fiamme a Orsenigo. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 febbraio 2022.

Incidente in via Plinio: moto in fiamme

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 14.45 di oggi, venerdì 4 febbraio 2022, in via Don Paolo Berra, via che dalla Provinciale conduce alla zona industriale del paese. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto un camion e una moto. La moto, dopo lo schianto, avrebbe preso fuoco. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i soccorritori: i Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per estinguere le fiamme, divampate dalla motocicletta. In via Don Paolo Berra è sopraggiunta anche un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, oltre all'automedica.

Fortunatamente, nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita: tutti i coinvolti sarebbero rimasti illesi.