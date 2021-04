Orsenigo (PD): “Regione Lombardia commissari anche la Ticosa”

Il consigliere regionale Angelo Orsenigo interviene in merito al recupero dell’area ex Ticosa: “Regione Lombardia intervenga sul Comune di Como: dopo le paratie, commissari anche la Ticosa”.

Le parole del consigliere regionale Orsenigo

«A Como c’è un serio problema di governance e competenza», dice il consigliere regionale Angelo Orsenigo, a commento dell’ennesimo stop agli interventi di recupero dell’area ex Ticosa. «I cittadini lariani gli scorsi giorni hanno appreso l’annullamento del bando per la bonifica dell’area comasca. Dall’abbattimento del rudere della Ticosa sono passati 14 anni e non si può più attendere oltre. L’area giace in uno stato di degrado e abbandono devastanti, con un impatto fortissimo sull’immagine di Como, ma da non trascurare è anche lo stato di pericolo sanitario» commenta Orsenigo, che continua: «Invito Regione Lombardia, che con Como ha in comune la guida a maggioranza di centro destra, a intervenire nel rispetto dei comaschi. Che si commissari la pratica dell’area ex-Ticosa per dare avvio a un veloce recupero urbano e civico degno della nostra città. E’ evidente che l’amministrazione leghista e forzista da sola non può farcela».