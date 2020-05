Orti comunali nuovamente fruibili: ecco come funziona

Riaprono gli orti comunali, ma ad accesso limitato. Ecco come funzionano.

Orti comunali ad accesso contingentato

Diverse settimane fa la decisione, da parte dell’Amministrazione comunale, di chiudere gli appezzamenti di via Variola e quelli situati in prossimità del camposanto di Caccivio: ora marcia indietro grazie alle nuove direttive ministeriali. Sono aperti dal 23 aprile. “Da giovedì si è deciso per la riapertura – spiega l’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni, Luca Bianchi – Per evitare assembramenti abbiamo stabilito un programma serrata con accesso contingentato». Nel dettaglio, saranno fruibili solo la mattina, dalle 7 alle 12. “Inoltre, il lunedì, il mercoledì e il venerdì potranno accedere solo i proprietari dei lotti con numero dispari. Il martedì, il giovedì e il sabato quelli con numero pari. La domenica, invece saranno chiusi. Se qualcuno non rispetterà le regole, oltre alla denuncia, verrà revocata la concessione”.