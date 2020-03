Ospedale Cantù positivi tre medici e due infermieri: chiuso il reparto di Ortopedia

All’ospedale di Cantù sono risultati positivi al tampone naso-faringeo due infermieri e un medico del Pronto Soccorso e due ortopedici.

Ospedale Cantù positivi medici e infermieri: chiuso il reparto di Ortopedia

Il reparto di Ortopedia (per mancanza di personale sufficiente, ndr) è stato chiuso e viene garantita solo l’attività ambulatoriale e quella della Sala Gessi mentre per tutti gli altri interventi i pazienti vengono orientati all’ospedale Sant’Anna. Il Pronto Soccorso, effettuata la sanificazione, funziona regolarmente. “Obiettivo di Asst Lariana – fa sapere l’azienda – è mettere il personale nelle condizioni di lavorare in sicurezza e serenità e i dispositivi di protezione individuale vengono garantiti secondo i criteri di utilizzo appropriato definiti da Regione, Ministero e Istituto Superiore della Sanità”.