A seguito del riscontro della positività di alcuni pazienti il reparto di Medicina dell’ospedale di Cantù ha sospeso momentaneamente i nuovi ingressi.

Ospedale di Cantù, pazienti positivi sospesi gli ingressi nel reparto di Medicina

I pazienti, nove, sono asintomatici e sono stati trasferiti. Il riscontro della loro positività è emerso a seguito dei tamponi che vengono puntualmente effettuati sulla base del protocollo interno di sicurezza che prevede l’effettuazione di un tampone molecolare ogni 48 ore per i primi otto giorni nonché sulla base dell’osservazione clinica. “E’ in corso la sanificazione completa del reparto. Come da procedura aziendale il protocollo di sicurezza coinvolge anche i dipendenti. Si tratta, purtroppo, di situazioni che possono verificarsi nel corso di un’emergenza pandemica e per questo l’attenzione è sempre stata ed è alta”, ha specificato Asst in una nota, arrivata nella serata di ieri, giovedì 18 febbraio 2021.