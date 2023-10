Ospedale Fatebenefratelli, incontro tra i sindacati e Ats Insubria: "La struttura non verrà meno al suo ruolo: è fondamentale per il territorio"

Fatebenefratelli: si è tenuto oggi l’incontro tra CGIL CISL UIL e il Direttore di ATS Insubria in merito alla situazione del presidio ospedaliero della città.

ATS ha confermato che è in atto un processo per la vendita della struttura, ma anche oggi nessuna indicazione su chi potrebbero essere gli acquirenti. Durante l’incontro è stata richiesta dalle sigle sindacali la garanzia dell’offerta sanitaria del presidio ospedaliero, tipologia degli accreditamenti e volume delle prestazioni (anche a fronte della dislocazione territoriale, del bacino d’utenza e delle altre strutture presenti su Como, Lecco e Cantù) e la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali in essere.

Inoltre è stata espressa preoccupazione rispetto all’eventuale cambio di rapporti tra ospedale e ATS. "Per Erba esiste una condizione specifica, essendo la struttura cosiddetta “classificata” e quindi con una finalità non lucrativa - spiegano dalle sigle sindacali - Laddove ci fosse una proprietà privata la struttura non avrebbe questo requisito. Su questo punto abbiamo dunque chiesto ad ATS di vigilare e di dare riscontro".

Il Direttore ha ribadito e confermato che il presidio di Erba è di estrema importanza sotto molti punti di vista e pur cambiando di gestore non dovrà venire meno al suo ruolo, gli accreditamenti non saranno modificati in riduzione (pur non essendo ventilata tale ipotesi), anzi con l’auspicio di un ulteriore sviluppo.

CGIL CISL e UIL preso atto della rassicurazioni, hanno sottolineato l’esistenza di differenti mission (in caso di vendita a soggetti profit): "E' fondamentale garantire servizi adeguati alle esigenze del territorio, in linea con quelli attuali, e in una logica preminente di risposta ai bisogni della popolazione".