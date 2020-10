Sono completamente sospese le prenotazioni di persona all’ospedale Fatebenefratelli. La misura si è resa necessaria a seguito della risalita dei numeri di casi Covid e la riapertura del reparto Covid riservato.

Ospedale Fatebenefratelli stop alle prenotazioni di persona

Dopo l’appello a più riprese lanciato dal direttore di struttura Damiano Rivolta sulla necessità di limitare gli accessi in ospedale per la sola pratica della prenotazione, dunque, arriva lo stop completo. Durante gli ultimi mesi estivi, l’invito a fare uso delle prenotazioni telefoniche e online era arrivato per evitare code e disagi, più volte segnalati anche al Giornale da parte di molti utenti, che costringevano le persone ad attendere fuori, all’aperto, a lungo il proprio turno.

