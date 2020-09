Ospedale Fatebenefratelli stop alle prenotazioni mattutine di visite ed esami

L’ospedale Fatebenefratelli ha deciso di eliminare la possibilità di prenotare viste ed esami nelle ore della mattina.

Ospedale Fatebenefratelli stop alle prenotazioni mattutine

“Abbiamo più volte sottolineato quanto fosse importante per l’utenza stessa, per evitare assembramenti ma anche disagi di lunghe code in attesa, non recarsi di persona in ospedale per prendere appuntamenti, almeno non nelle ore della mattina, quando si concentrano anche gli esami di laboratorio, ma le cose non sono cambiate – ha sottolineato il direttore di struttura, Damiano Rivolta – Sono sempre almeno una cinquantina gli utenti che la mattina vengono per prendere appuntamento. Così abbiamo deciso di limitare questa possibilità dalle 13.30 alle 16″. Una decisione che va nella direzione della tutela dell’utenza stessa.

