Ospedali in emergenza: il Fatebenefratelli è saturo, già 70 i contagiati tra medici e infermieri al Valduce VIDEO

Ospedali in emergenza: il Fatebenefratelli è saturo

Nelle immagini si vede il cambio bombole per i pazienti che non è possibile attaccare al sistema dei gas medicali centralizzato dell’ospedale erbese. “Alcuni pazienti avrebbero bisogno di supporto respitatorio aggiutivo, ma avendo esaurito le bocchette all’interno della struttura dobbiamo alimentare con ossigeno tramite bomboloni, in attesa di sistemarli in un letto”, racconta all’interno di un servizio di Sky Tg24, Pierpaolo Maggioni, direttore sanitario dell’ospedale Fatebenefratelli, ormai saturo per l’emergenza Covid-19 tanto da non ricevere più ambulanze.

Già 70 i contagiati tra medici e infermieri al Valduce

Focus anche sulla situazione all’ospedale Valduce dove sono già 70, tra medici e infermieri, i contagiati. “Se dovesse crollare Milano, qui arriverebbero malati in grande numero, già siamo in sofferenza per il nostro territorio, non voglio pensare a cosa succederebbe in quel momento”, ha spiegato Nunzio Castiglione, dirigente medico di direzione sanitaria.